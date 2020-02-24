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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«آليات جمع المادة العلمية في العلوم السياسية» بمكتبة الإسكندرية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:52 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
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نظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، على مدار يومين، دورة تدريبية بعنوان "مصادر وآليات جمع المادة العلمية في مجال العلوم السياسية".

وذلك ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها المركز بهدف بناء القدرات البحثية في مجال العلوم السياسية للباحثين في مرحلة الدراسات العليا ولطلبة السنة النهائية من مرحلة البكالوريوس.

سلطت الدورة الضوء على تحديد مصادر المعلومات والبيانات المتعلقة بالبحث، وكيفية الوصول إليها؛ وفقًا للتخصص الدقيق الخاص بموضوع ونقطة الدراسة، سواء كان في النظم السياسية أو العلاقات الدولية والقانون الدولي والدراسات الاستراتيجية والاجتماع السياسي والقضايا الدولية، وغيرها من الموضوعات المتخصصة في مجال الدراسات والعلوم السياسية.

استهدفت الدورة التدريبية طلبة كليات الإقتصاد والعلوم السياسية، والباحثين بمرحلتَي الماجستير والدكتوراه، وكانت الأولوية للطلاب والباحثين من محافظة الإسكندرية والمدن والقرى القريبة منها، إسهامًا في نشر الوعي البحثي، وتنمية المهارات بين شباب الباحثين من المحافظة بشكل أساسي.

وقد حاضر في اليوم الأول الدكتور مازن حسن؛ مدير مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بجامعة القاهرة، وتناول مصادر وآليات جمع المادة العلمية، وأولى الاهتمام بالمصادر التي تتطلب العمل الميداني، ومنها المسوح والمقابلات، كما تحدث بشكل خاص عن تعريف التجربة في العلوم الاجتماعية، وما تضيفه، ومكونات التجربة، وتطور التجارب في حقل العلوم السياسية، وأنواع التجارب، والأخطاء الشائعة عند إجراء التجارب وكيفية تفاديها.

وفي اليوم الثاني؛ حاضر الدكتور حسن أبو طالب؛ مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عن مهارات كتابة البحث العلمي، وكيفية تطبيق البحث المقارن ومصادر المادة العلمية المتنوعة وغير التقليدية في الدراسات المقارنة، ثم تطرق إلى مداخل تحليل النظام الدولي والأزمات الدولية، وكيفية فهم النظام الدولي والعلاقات الدولية وسُبل التعاون ومؤشرات الصراع، واختتم اليوم بتطبيق حول تحليل الأزمات العربية والتطبيق والتدريب مع المشاركين على بعض القضايا والملفات المطروحة في الوقت الراهن.

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