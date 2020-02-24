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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة 37 من مسلسل «الأخ الكبير»

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:51 ص
مسلسل الأخ الكبير
مسلسل الأخ الكبير
منار إبراهيم
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شهدت الحلقة الـ37 من مسلسل "الأخ الكبير" إقبالا شديدا من قبل الجمهور مما أدى إلى تصدر المسلسل التريند بمحرك البحث العالمي جوجل، وذلك بسبب سعي "حربي" محمد رجب لمعرفة قاتل شقيقته "صفية" هبة مجدي.

وانتهت الحلقة السابقة الـ36 عندما كانت "سوزي" عبير صبري تعترف لـ"حربي" بقاتل شقيقته ذكرت اسم "شريف باشا" إيهاب فهمي، ولكن في عجالة شديدة تم اقتحام فيلا "سوزي"، واستطاع "حربي" الهروب قبل قتله، ليمسك بيده طرف الخيط الذي سيكون سببا في معرفة القاتل.

واستغل "شريف باشا" اتهام "سوزي" لـ"حربي" أثناء التحقيق معها بعد الهجوم على فيلاتها يتهديده بقتلها، وأمر "شريف" بالفعل بقتل "سوزي" لتتجه أصابع الاتهام إلى "حربي" وبذلك يتخلص من ملف تلك القضية نهائيا، وانتهت الحلقة بمقتلها الذي أثار الفضول أكثر حول معرفة الأحداث المقبلة.

"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة للمشاركة في بطولة العمل أمام محمد رجب.

وتدور أحداث العمل حول شاب نشأ في حارة شعبية ولكنه يتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته رأس على عقب، وخاصة بعد وفاة شقيقته التي تلعب دورها الفنانة هبة مجدي في ظروف غامضة، ويحاول خلال أحداث العمل كشف براتها من الاتهامات التي نالتها.

ويُعرض مسلسل "الأخ الكبير"، الذي حاز على إعجاب عدد كبير من المشاهدين، نظرًا لكم الإثارة والتشويق به في كل حلقة، على قناة "CBC" و"CBC دراما".

ويُعرض المسلسل يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الـ8 مساءً، والإعادة تكون 3 مرات في تمام الساعة الـ11 مساءً على قناة "سي بي سي دراما"، وفي تمام الساعة 11 صباحًا عبر قناة "سي بي سي"، والعرض الأخير يكون عبر قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة 2 مساءً.

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