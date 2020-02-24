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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«سهرة مع أبي خليل القباني» على مسرح «ثقافة بيلا» بكفر الشيخ

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:51 ص
ثقافة بيلا
ثقافة بيلا
مصطفى عنز
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يشهد مسرح قصر ثقافة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافى، فى السابعة من مساء اليوم الإثنين، تنظيم العرض المسرحى "سهرة مع أبى خليل القبانى"، والذى يستمر عرضه على مدار 5 أيام.

ويدور العرض حول فرقة "مشخصاتية" تقوم بتمثيل عرض مسرحى، وتروي حكايات عن الخليفة العباسى الأشهر هارون الرشيد، والأمير غانم بن أيوب، والقبانى، والوالي، كما يتحدث العرض عن المسرح وكيف أنه بدأ فى دمشق، والصراع بين المُقيمين عليه وهم "القبانى"، والأشخاص التى كانت تُحاربه، وهم "جماعة التيار الإسلامى" المُتمثلة فى الشيوخ الثلاثة المُتعصبين، ليصل العرض فى النهاية إلى أن المسرح رسالة وسمة وفائدة للمجتمع ولا يوجد به ضرر.

"سهرة مع أبي خليل القباني"، من تأليف الكاتب السوري سعد الله ونوس، وإخراج السيد الحسينى، ومخرج منفذ محمد عطوة، وديكور أحمد أبو طالب.

العرض من بطولة، خالد سلام، ومحمد حماقى، ومحمد فتوح، وعبد الله عساكر، وعامر المتولى، وإبراهيم ناصف، وعمار صبحى، ومحمد الزيادى، والسيد سليمان، وعلاء طارق، ومينا چورج، وليد هانى، وأمانى بكر، وأميرة أيمن، وأمنية محمد، وريم يوسف، ومحمد عبد الله، وروان أسامة، ودعاء سعد، وحبيبة سعد.

وتم على مدار الأسابيع الماضية إجراء البروفات الخاصة بالمسرحية على مسرح قصر ثقافة بيلا، بعد توقف العروض المسرحية بقصر الثقافة لأكثر من عام، تحت رعاية الدكتور چاكلين بشرى، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ.

ومن المُتوقع أن تشهد المسرحية، حضورا جماهيريا كبيرا، لا سيما وأن مدينة بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، قد خرج منها العشرات من الفنانين والمُثقفين الذين أثروا فى الحركة الثقافية المصرية لسنوات طويلة.

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