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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات بنى سويف الجديدة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:51 ص
المهندس عبدالمطلب
المهندس عبدالمطلب ممدوح
محمد إبراهيم
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تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن، مدينة بنى سويف الجديدة.

رافقه خلال الجولة، قيادات الهيئة، والمهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة والمشروعات.

وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أعمال تنفيذ محطة المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى بالمدينة، وأعمال السواتر الخاصة للتخلص من المياه الزائدة، وكذا أعمال تنفيذ خط مياه الصرف المعالجة قطر ٧٠٠ مم، والذى سيغذى الغابة الشجرية بمساحة٥٠٠٠ فدان شرق الطريق الشرقى الحر.

وأثنى نائب رئيس الهيئة، على معدلات الإنجاز بهذه المشروعات، كما طالب مسئولو جهاز المدينة بالمتابعة الدورية لدفع العمل من معدات وعمالة بتلك المشروعات للانتهاء منها نهاية مايو المقبل، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار التواصل المستمر والمباشر لإزالة أى عقبات تعوق تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة لا سيما مدن الصعيد.

وقال المهندس أشرف عبدالرحمن، إن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا فى إنجاز المشروعات المختلفة، لا سيما مشروعات المرافق لخدمة سكان المدينة، مشيرًا إلى أن هناك فرق عمل لمتابعة تلك المشروعات لإنجازها فى أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية لسرعة الاستفادة منها.
المهندس عبدالمطلب ممدوح
المهندس عبدالمطلب ممدوح
المهندس عبدالمطلب ممدوح
المهندس عبدالمطلب ممدوح
المهندس عبدالمطلب ممدوح
المهندس عبدالمطلب ممدوح
المهندس عبدالمطلب ممدوح
المهندس عبدالمطلب ممدوح

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