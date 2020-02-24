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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غيوم كثيفة وأمطار فى الوادى الجديد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:50 ص
غيوم وأمطار
غيوم وأمطار
محمد علي مهدي
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تعرضت محافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين، لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار، وانتشار الغيوم الكثيفة التي حجبت أشعة الشمس.

فيما زادت موجة الرياح الشديدة التي تعرضت لها المحافظة صباح اليوم، ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات نتيجة حالة الطقس السيئ، وتم التنسيق مع رئاسة مراكز المحافظة لتأمين مخرات السيول في حالة سقوط أمطار كثيفة في مناطق الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط وباريس.

ووجّه اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، بضرورة متابعة تطورات حالة الطقس، وإعداد تقارير دورية بها فيما حذرت إدارة المرور من تجاوز السرعات المقررة في حال تزايد سرعة الرياح على الطرق السريعة على مستوى المحافظة.

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