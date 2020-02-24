التصريح بدفن 6 جثامين من ضحايا حادث طريق المطار

صرحت نيابة القاهرة الجديدة الكلية بدفن 6 أشخاص حتى الآن ممن وصلوا أهليتهم لاستلام جثامينهم عقب مصرعهم في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالشروق.فيما أمرت النيابة الأجهزة الأمنية المختصة بإبلاغ أهالي باقى الضحايا للحضور لاستلام جثامين ضحاياهموكشف مصدر قضائى لـ"الدستور" عن أن سيارة نقل تسير عكس الاتجاه قامت بتحطيم سيارة ميكروباص محملة بالركاب ودهسها بالمرور فوقها مما تسبب فى مصرع 10 أشخاص وإصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة.كان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفاده وجود حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل طريق المطار اتجاه المعادى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل كبيرة.