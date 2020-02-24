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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول إيراني سابق: طهران لم تقلص ميزانيات منظماتها العسكرية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:47 ص
حسين دهقان
حسين دهقان
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قال حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني السابق والمستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران في، ​​إن طهران تسعى للإبقاء على إنفاقها العسكري الحالي في مواجهة العقوبات الأمريكية التي انهكت البلاد، رافضا ما تردده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن استراتيجية ممارسة أقصى قدر من الضغط التي تنتهجها واشنطن ضد طهران أجبرت إيران على خفض ميزانيتها الدفاعية.

وأضاف دهقان، في حوار مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن المسؤولين الإيرانيين اعترفوا بتأثير العقوبات على اقتصادهم الذي يشهد حالة ركود شديدة إذ يكثف ترامب ضغوطه على إيران، غير أنه نفى في مقابلته مع الصحيفة البريطانية هذه المزاعم وقال إن طهران لم تقلص ميزانيات منظماتها العسكرية.

وتابع: "عسكريا، نحن اليوم بالتأكيد في وضع أفضل مما كنا عليه قبل ثلاث سنوات عندما تولى ترامب مقاليد السلطة، بل وسنكون أفضل خلال السنوات الخمس المقبلة إذا تم إعادة انتخاب ترامب"، مضيفا أن "إيران تستخدم كل قدراتها العسكرية لتنظيم وتدريب حلفائها والتشاور معهم منذ ظهور تنظيم داعش وانعدام الأمن في المنطقة".

وألمح دهقان، إلى استراتيجية طهران للبقاء في لمحة نادرة إلى إسلوب تفكير القيادة الدينية، قائلا إن إيران لن تتراجع عن دعم الجماعات المسلحة الإقليمية أو تطوير برنامج الصواريخ الخاص بها، مضيفا أن طهران لن تجري محادثات مع واشنطن ولكنها تتجنب نشوب حرب شاملة.

واستكمل: "الاستراتيجية الأمريكية تكلفهم وتكلِفنا ولكن من الفائز الآن؟ نعتقد أن نأثيرنا في المنطقة، قد زاد اليوم رغم كل هذه الضغوط ولن نتخلى أبدا عن حلفائنا الإقليميين".

وعند سؤاله حول اتهامات الولايات المتحدة وإسرائيل بأن إيران ساعدت حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية على إقامة مصانع للصواريخ في سوريا ولبنان والعراق، قال الجنرال دهقان: "إذا طلبوا منا المساعدة، فسنفعل ذلك".

وتابع الجنرال الإيراني قائلا، إن طهران سوف توجه ضربات لصالح حلفائها بمرور الوقت بهدف طرد القوات الأمريكية من المنطقة، واستدرك قائلا إن إيران لن تشن هجمات ضد الولايات المتحدة "ما لم تبادر أمريكا بضرب إيران".

وفي الختام، أكد دهقان مجددا أن إيران لا تريد خوض "حرب شاملة" مع الولايات المتحدة، لكنه قال إن المفاوضات ستكون بلا جدوى، موضحا أن الولايات المتحدة تعتقد بأن موقفنا ضعيف ونحتاج إلى التفاوض.

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