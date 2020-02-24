فتح باب التقديم فى مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح الباب للأطباء للمشاركة في مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات، والذي يتم تنفيذه بين الوزارة وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA.وأضحت أن الشروط المطلوبة للمشاركة في مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات تشمل؛ أن يكون المتقدم أخصائي جودة يعمل بالمستشفى وحاصل على إحدى الشهادات في الجودة، وأن يكون لديه خبرة عمل بالمستشفيات لمدة 5 سنوات، على أن يتراوح عمره من 30 إلى 40 عاما.وأشارت إلى ضرورة أن يكون لديه الاستعداد للسفر لجميع محافظات الجمهورية، مع إجادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنه يٌفضل أن يكون له خبرة سابقة في التدريب.واشترطت موافقة جهة العمل على المشاركة أيام التدريب مأمورية عمل، لافتة إلى أنه من يرغب في الانضمام للمشاركة عليه التسجيل اليكترونيًا، مع إرفاق السيرة الذاتية.