رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فتح باب التقديم فى مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:46 ص
مستشفى
مستشفى
فاتن خديوى
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح الباب للأطباء للمشاركة في مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات، والذي يتم تنفيذه بين الوزارة وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA.

وأضحت أن الشروط المطلوبة للمشاركة في مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات تشمل؛ أن يكون المتقدم أخصائي جودة يعمل بالمستشفى وحاصل على إحدى الشهادات في الجودة، وأن يكون لديه خبرة عمل بالمستشفيات لمدة 5 سنوات، على أن يتراوح عمره من 30 إلى 40 عاما.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون لديه الاستعداد للسفر لجميع محافظات الجمهورية، مع إجادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنه يٌفضل أن يكون له خبرة سابقة في التدريب.

واشترطت موافقة جهة العمل على المشاركة أيام التدريب مأمورية عمل، لافتة إلى أنه من يرغب في الانضمام للمشاركة عليه التسجيل اليكترونيًا، مع إرفاق السيرة الذاتية.
فتح باب التقديم فى مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات
فتح باب التقديم فى مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات

موضوعات متعلقة

أول تحرك رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

مفاجأة.. 108 جنيهات إيرادات هيئة «الإصلاح الزراعي» في 365 يوما

الصور

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

الأكثر قراءة

«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

تفاصيل مصرع 10 أشخاص فى حادث مروع على طريق المطار (صور)

بعد انسحاب الزمالك.. محمد فضل: القمة غدًا الساعة السابعة والنصف

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

الإفطار الدسم يؤدي إلى قوام رشيق

أفضل نظام غذائي للحصول على الطاقة وتغذية مثالية

دراسة تكشف عن أسرع نظام غذائي لحرق الدهون

منوعات

غدًا الكويت تحتفل بالذكرى الـ59 للاستقلال

«كورونا» يغلق أبواب متحف طوكيو أمام الزوار

باريس تنعى إيرفيه بورج أبرز وجوه الإعلام فى فرنسا

حاول إثبات أن الأرض ليست كروية.. فلقي مصرعه

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

سلسلة «رحلات وسيم في عالم أديب» بمعرض مسقط للكتاب

«سهرة مع أبي خليل القباني» على مسرح «ثقافة بيلا» بكفر الشيخ

مناقشة «تمار» في مختبر السرديات بالإسكندرية

«بورسعيد والثقافة المصرية» بمركز محمود سعيد للمتاحف.. الأربعاء