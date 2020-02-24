إحباط ترويج أحشاء حيوانية فاسدة على مطاعم الجيزة

أحبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة ترويج 14 طنا من الأحشاء الحيوانية الفاسدة، على المطاعم ومصانع تعبئة اللحوم بمنطقة المنيب بالجيزة.وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة مباحث التموين بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقيام مالك مخزن وثلاجة لحوم بدون ترخيص، بمنطقة المنيب بدائرة قسم الجيزة، بتجميع كميات كبيرة من الأحشاء الحيوانية، غير صالحة للاستخدام الآدمي وإعادة تعبئتها بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مسؤولي مديرية التموين والأغذية بالجيزة، تم استهداف المخزن والثلاجة بحملة برئاسة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، أسفرت عن ضبط مالكهما وضبط 14 طن أحشاء حيوانية "غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتنبعث منها رائحة كريهة وتوجد بها ديدان.