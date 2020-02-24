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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط ترويج أحشاء حيوانية فاسدة على مطاعم الجيزة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:44 ص
أحشاء حيوانية فاسدة
أحشاء حيوانية فاسدة
عمرو المزيدي - ندى حمدي
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أحبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة ترويج 14 طنا من الأحشاء الحيوانية الفاسدة، على المطاعم ومصانع تعبئة اللحوم بمنطقة المنيب بالجيزة.

وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة مباحث التموين بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقيام مالك مخزن وثلاجة لحوم بدون ترخيص، بمنطقة المنيب بدائرة قسم الجيزة، بتجميع كميات كبيرة من الأحشاء الحيوانية، غير صالحة للاستخدام الآدمي وإعادة تعبئتها بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مسؤولي مديرية التموين والأغذية بالجيزة، تم استهداف المخزن والثلاجة بحملة برئاسة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، أسفرت عن ضبط مالكهما وضبط 14 طن أحشاء حيوانية "غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتنبعث منها رائحة كريهة وتوجد بها ديدان.

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