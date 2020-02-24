كورونا يلغي جلسة البرلمان الكوري الجنوبي

ألغى البرلمان في كوريا الجنوبية جلسته العامة المقرر عقدها بعد ظهر اليوم الإثنين، بعد تأكيد حضور مصاب مؤكد بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) منتدى برلمانيا الأسبوع الماضي.وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحاكم "يون هو-دوك" للصحفيين:" إن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب لي إن-يونج اقترح على نظيره في حزب المستقبل المتحد "شيم جيه-تشول" إلغاء الجلسة العامة بعد تأكيد أن "شيم" كان على اتصال بالمريض وخضع لاختبار الفيروس في وقت مبكر من اليوم، حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. كما ألغى حزب المستقبل المتحد أيضا اجتماعه العام.وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة استجواب مع رئيس الوزراء جيونج سيه-جيون وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين حول قضايا السياسة والأمن القومي.يشار إلى أنه تم أمس الأول السبت، عزل "ها يون-سو"، رئيس الاتحاد الكوري لجمعيات المعلمين، في مستشفى سول بعد تأكيد إصابته بالفيروس.وحضر "ها" منتدى في البرلمان يوم الأربعاء الماضي. وخضع النواب البرلمانيون عن حزب المستقبل المتحد، الذين حضروا المنتدى، لاختبار الفيروس اليوم، بمن فيهم "شيم جيه-تشول" و"كواك سانج-دو" و"جون هي-كيونج".وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحاكم "يون هو-دوك" إن الحزبين سيناقشان جداول برلمانية جديدة بعد أن تأتي نتيجة اختبار "شيم".وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد حذرت أيضا في وقت سابق من اليوم من إمكانية تفشي الفيروس في جميع أرجاء البلاد، في حال عدم التمكن من السيطرة عليه في مدينة دايجو.