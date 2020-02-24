انسحاب مهاتير محمد من حزب تحالف الأمل

أعلن حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين «بيرساتو»، والذي يتزعمه رئيس الوزراء المستقيل مهاتير محمد، انسحابه من حزب تحالف الأمل اليوم الإثنين.ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن بيان أصدره رئيس الحزب محي الدين ياسين، أن القرار اتخذته القيادة العليا للحزب في اجتماع خاص عُقد الليلة الماضية، وتابع "سينسحب جميع أعضاء البرلمان في بيرساتو من تحالف الأمل، ووقع جميعهم على إعلان قانوني لمواصلة دعمهم ووضع ثقتهم في الدكتور مهاتير محمد كرئيس وزراء ماليزيا"، مضيفا "أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة التطور السياسي الحالي ومستقبل البلاد".وقدم رئيس الوزراء الماليزي صباح اليوم برسالة استقالته للملك الماليزي السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.