رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة الهجرة تلتقي أول قاضية مصرية أمريكية في تاريخ الولايات المتحدة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:40 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
طباعة
وصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى ولاية "ميتشجان" الأمريكية، وذلك عقب زيارتها لولاية "شيكاغو" للقاء الجاليات المصرية بولايات الغرب والوسط وعقد لقاءات مع الجالية المصرية المتواجدة بها.

وعقب وصولها، التقت السفيرة نبيلة مكرم، الدكتورة شيري ميخائيل ميداي، التي فازت بانتخابات الترشح للقضاء في أمريكا لتصبح أول قاضية مصرية أمريكية في تاريخ الولايات المتحدة.

ووجهت وزيرة الهجرة تحية وتقدير للدكتورة شيري، معربةً عن فخرها بكونها واحدة من أبرز النماذج المصرية الإيجابية في الخارج، التي نجحت في أن ترفع اسم مصر عاليًا، ودعتها لزيارة وطنها الأم قريبًا؛ للاحتفاء بنجاحها وتميزها.

ومن جهتها، عبرت الدكتورة شيري عن اعتزازها بأصولها المصرية، مرحبة بدعوة وزيرة الهجرة لها لزيارة مصر، هي وأسرتها ليروا جمال بلدهم.

ولدت الدكتورة "شيري ميخائيل ميداي" في ولاية "كليفلاند" في أكتوبر عام 1976، وتخرجت في جامعة "جون كارول" عام 1998، ثم حصلت على الدكتوراه في الدراسات القانونية من جامعة "كيس ويسترن ريسيرف"، وعملت محامية في مكتب بكليفلاند لمدة 6 سنوات، كما عملت لمدة 3 سنوات وكيلًا للنيابة، ومثلها مساعد قاضٍ، كما ترشحت لمنصب قاضٍ في مدينة "كوياهوجا" بولاية "أوهايو"، ‎واستطاعت أن تفوز بالمنصب، لتتولى ابتداءً من ینایر عام 2017 كل القضایا المدنیة والجنائي، وتم ترشيحها حاليا مرة ثانية للمنصب.

موضوعات متعلقة

حمل سفاح.. اعترافات سيدة ألقت جثث توأمها بمقابر المعصرة

تفاصيل مصرع 10 أشخاص فى حادث مروع على طريق المطار (صور)

ارتفاع عدد مصابى «كورونا» فى إيطاليا إلى 152 حالة

بيان من النائب العام بشأن واقعة تصوير «سيدة الطالبية»

الصور

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

الأكثر قراءة

«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

تفاصيل مصرع 10 أشخاص فى حادث مروع على طريق المطار (صور)

بعد انسحاب الزمالك.. محمد فضل: القمة غدًا الساعة السابعة والنصف

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

الإفطار الدسم يؤدي إلى قوام رشيق

أفضل نظام غذائي للحصول على الطاقة وتغذية مثالية

دراسة تكشف عن أسرع نظام غذائي لحرق الدهون

منوعات

غدًا الكويت تحتفل بالذكرى الـ59 للاستقلال

«كورونا» يغلق أبواب متحف طوكيو أمام الزوار

باريس تنعى إيرفيه بورج أبرز وجوه الإعلام فى فرنسا

حاول إثبات أن الأرض ليست كروية.. فلقي مصرعه

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

سلسلة «رحلات وسيم في عالم أديب» بمعرض مسقط للكتاب

«سهرة مع أبي خليل القباني» على مسرح «ثقافة بيلا» بكفر الشيخ

مناقشة «تمار» في مختبر السرديات بالإسكندرية

«بورسعيد والثقافة المصرية» بمركز محمود سعيد للمتاحف.. الأربعاء