وزيرة الهجرة تلتقي أول قاضية مصرية أمريكية في تاريخ الولايات المتحدة

وصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى ولاية "ميتشجان" الأمريكية، وذلك عقب زيارتها لولاية "شيكاغو" للقاء الجاليات المصرية بولايات الغرب والوسط وعقد لقاءات مع الجالية المصرية المتواجدة بها.وعقب وصولها، التقت السفيرة نبيلة مكرم، الدكتورة شيري ميخائيل ميداي، التي فازت بانتخابات الترشح للقضاء في أمريكا لتصبح أول قاضية مصرية أمريكية في تاريخ الولايات المتحدة.ووجهت وزيرة الهجرة تحية وتقدير للدكتورة شيري، معربةً عن فخرها بكونها واحدة من أبرز النماذج المصرية الإيجابية في الخارج، التي نجحت في أن ترفع اسم مصر عاليًا، ودعتها لزيارة وطنها الأم قريبًا؛ للاحتفاء بنجاحها وتميزها.ومن جهتها، عبرت الدكتورة شيري عن اعتزازها بأصولها المصرية، مرحبة بدعوة وزيرة الهجرة لها لزيارة مصر، هي وأسرتها ليروا جمال بلدهم.ولدت الدكتورة "شيري ميخائيل ميداي" في ولاية "كليفلاند" في أكتوبر عام 1976، وتخرجت في جامعة "جون كارول" عام 1998، ثم حصلت على الدكتوراه في الدراسات القانونية من جامعة "كيس ويسترن ريسيرف"، وعملت محامية في مكتب بكليفلاند لمدة 6 سنوات، كما عملت لمدة 3 سنوات وكيلًا للنيابة، ومثلها مساعد قاضٍ، كما ترشحت لمنصب قاضٍ في مدينة "كوياهوجا" بولاية "أوهايو"، ‎واستطاعت أن تفوز بالمنصب، لتتولى ابتداءً من ینایر عام 2017 كل القضایا المدنیة والجنائي، وتم ترشيحها حاليا مرة ثانية للمنصب.