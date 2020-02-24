تفاصيل دور يسرا فى «دهب عيرة»

تواصل الفنانة الكبيرة يسرا تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "دهب عيرة" في اللوكيشن الخاص بالعمل بإحدى مناطق مدينة السادس من أكتوبر، وتجسد خلال العمل شخصية "عهد" التي تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائما بحل مشاكل أخواتها في العمل وتهمل ابنها "هشام" الذي يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعي حتى يلجأ لتعاطي المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها في إطار اجتماعي مشوق.مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهن وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.