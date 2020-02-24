«كورونا» يحظر 15 دولة على مواطني كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن عدد الدول التي تحظر دخول الأجانب الوافدين منها أو تشدد إجراءات دخولهم يزداد في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، حيث وصل حتى الآن إلى 15 دولة.ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها: "إن 6 دول بدأت منع دخول الوافدين من كوريا الجنوبية إلى أراضيها، بما في ذلك إسرائيل والبحرين والأردن وكيريباتي وساموا وساموا الأمريكية".وتحظر الدول الست دخول الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال الـ 14 يوما السابقة، أو لا تسمح بدخولهم إليها إلا بعد إقامتهم في دولة غير متأثرة بالفيروس لمدة 14 يوما وخضوعهم للفحص الصحي.وبدأت الأردن أمس الأحد منع دخول الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية والصين وإيران خلال 14 يوما سابقة، بينما لا تحظر موريشيوس دخول الكوريين الجنوبيين رسميا لكنها قررت تعليق دخولهم.كما قررت تسع دول، بما في ذلك بروناي وبريطانيا وتركمانستان وكازاخستان وماكاو وسلطنة عمان وإثيوبيا وأوغندا وقطر، تشديد إجراءات دخول الوافدين من كوريا الجنوبية من خلال حجزهم الصحي لمدة معينة أو مراقبة حالتهم الصحية.