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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:40 ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
ندى حمدي
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شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، والطلاب إلى مدارسهم، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.

وشهدت عدة طرق كثافات مرورية في الذروة الصباحية، ومن أبرزها:

- الدائري من الكورنيش للأوتوستراد
- كوبري أكتوبر من التحرير لغمرة والعكس من الدمرداش لرمسيس
- كورنيش النيل عند القصر العيني اتجاه وسط البلد
- الأوتوستراد عند الدائري في الاتجاهين
- محور صفط اللبن اتجاه الجيزة
- صلاح سالم من قبل كوبري أكتوبر لنفق العروبة
- المحور من الدائري لكوبري 15 مايو
- دائري المرج من مسطرد حتى موقف العاشر ونفق السلام
- وسط البلد زحام مرتفع
- كوبري أكتوبر وكوبري قصر النيل والمحور
- ميدان التحرير وميدان طلعت حرب ورمسيس وميدان العتبة وشارع الأزهر الشريف والحسين وشارع بورسعيد وعبد العزيز
- ميدان المؤسسة وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا
- شارع قصر العينى وكوبري الجامعة والروضة
- شارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان وشارع محيي الدين ابو العز وجامعة الدول العربية وشارع أحمد عرابي وميدان النهضة والجيزة.

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