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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«طعن متهمي فض رابعة» والحكم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد أبرز جلسات اليوم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:36 ص
محكمة
محكمة
ندى حمدي
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تستكمل محاكم القاهرة والجيزة اليوم الاثنين، نظر عدد من المحاكمات الجنائية، أبرزها:

- أولى جلسات طعن قيادات "الإرهابية" على الإعدام في فض اعتصام رابعة

تنظر محكمة النقض أولى جلسات نظر الطعن رقم 17324 لسنة 89 ق للمتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا فض اعتصام رابعة العدوية وتعقد الجلسة أمام دائرة الاثنين "ب" على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين بالقضية.
وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في سبتمبر 2018 أحكاما متفاوتة بحق 739 متهما بقضية فض اعتصام رابعة العدوية، ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد.
ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، وأسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين.


- الحكم على المتهمين بمحاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

تصدر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حكمها علي 304 متهمين في قضية حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد على بشر وقيادات أخرى بالجماعة الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد".
واعترف المتهمون بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم"، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه.
وتضمنت اعترافات المتهمين تنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام.


- الحكم على متهم بقضية "خلية مدينة نصر"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها في إعادة محاكمة المُتهم إسلام طارق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم حيث اتهمته أنه وآخرين في غضون أبريل 2012 حتى ديسمبر 2012، انضموا لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وحازوا محررات ومطبوعات للترويج للجماعة، وحازوا وصنعوا مواد مفرقعة، وحازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها وترخيصها بغرض يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها وإحرازها.

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