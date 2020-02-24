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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تنسيق سعودي كويتي لعلاج مصاب بكورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:27 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، أنها تنسق مع نظيرتها الكويتية بشأن علاج سعودي مصاب بفيروس كورونا المتحور الجديد وموجود في الكويت.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المتحور الجديد، وأوضحت أنهم قادمون من إيران، وأن أحدهم سعودي يبلغ من العمر 61 عاما.

وذكرت الصحة السعودية، على حسابها على موقع تويتر، اليوم،:"بالإشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من إيران بفيروس كورونا الجديد، نوضح أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية".

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