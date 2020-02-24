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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ووهان» الصينية تسمح لغير المقيمين بالمغادرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:23 ص
ووهان
ووهان
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أعلنت سلطات مدينة "ووهان" الصينية (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19") اليوم الاثنين أنها ستسمح لغير المقيمين في المدينة بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم أعراض مرضية ولم يتصلوا نهائيا بمصابين بالفيروس.

وذكرت السلطات - في بيان اليوم - أنه يمكن كذلك للأشخاص غير الخاضعين للحجر الصحي ويسعون للحصول على علاج من أمراض أخرى مغادرة المدينة على دفعات.

يأتي هذا القرار بعد نحو شهر من وقف "ووهان" - التي يسكنها نحو 11 مليون شخص، وهي عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين - حركة النقل عبر الحافلات ومترو الأنفاق والعبارات والرحلات الجوية والقطارات للركاب المتجهين إلى خارج المدينة، في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذي تسبب حتى الآن في وفاة 2595 شخصا وإصابة 77262 آخرين.

وفي سياق آخر، بدأ أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني اليوم مناقشة مشروع قرار بشأن الحظر الشامل للإتجار بالحيوانات البرية غير القانونية والقضاء على العادات السيئة المتمثلة في أكل الحيوانات البرية لحماية حياة الناس وصحتهم.

كما أعلنت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح (أعلى هيئة لتخطيط الاقتصاد في الصين) اليوم أنها ستطرح المزيد من إجراءات الخفض المستهدف للضرائب والرسوم لمساعدة الأعمال متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم في التغلب على الصعوبات، خاصة وأنها من بين من تعرض لأكبر تضرر جراء تفشي فيروس كورونا الجديد.

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