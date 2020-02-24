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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 25 حالة مخالفة لتركيب وصلات مياه بدمياط الجديدة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:13 ص
وصلات مياه مخالفة
وصلات مياه مخالفة
علا العلاف
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أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز والمنوط بها المرور على جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة.

وأشار إلى أن اللجنة تهدف لضبط المخالفات غير القانونية لوصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة بمعرفة الجهاز والتي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب في إهدار المال العام والتأثير بالسلب على كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة بما له من أهمية قصوي

وأضاف رئيس الجهاز، بأن هذه اللجنة شنت حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 25 حالة مخالفة من من تركيب الوصلات غير القانونية بالحي الثاني والمنطقة المركزية، مشيرا إلى أنه جار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار تلك الحملات ليلًا ونهارا للقضاء على هذه الظاهرة.

وقامت اللجنة المشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز والمنوط بها المرور على جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة، بتحصيل بعض المستحقات المالية لدى العملاء.
وصلات مياه مخالفة
وصلات مياه مخالفة
وصلات مياه مخالفة
وصلات مياه مخالفة

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