أمطار غزيرة تضرب دمياط

شهدت محافظة دمياط اليوم الاثنين، موجة رياح شديدة، أعقبها هطول أمطار بشكل متقطع، تسبب في غرق الشوارع والميادين بالمحافظة.كما تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة.وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إعلان درجة الاستعداد القصوى تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالإضافة إلى الدفع بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بالأنحاء المختلفة وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أى تكدس للسيارات.