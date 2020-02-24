إطلاق المبادرة رئاسية لصحة الأم والجنين أول مارس

كشف المهندس ايسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة أول مارس المقبل، بتكليف من الرئيس لدعم صحة المرأة الحامل والجنين، والكشف عن الأمراض التي تنتقل للجنين من خلال الأم وتشمل المسح لفيروس بي والإيدز والزهري وقياس الضغط والسكري والسمنة ليمكن من وجود تحديث لبيانات الأمراض المزمنة الأساسية التي تمثل 82% من أسباب الوفاة في مصر.وأوضح أنه سيتم الاعتماد على البيانات السابقة للمبادرات مثل مبادرة مسح فيروس سي التي شملت 30 مليون سيدة، وعند المشاركة في المسح يتم استدعاء بيانات السيدة من المبادرات السابقة ومربوط في ملفها الالكتروني لرصد التطور الصحي لكل حالة من السيدات.وأشار إلى أن المسح يتم عن طريق الفرق الطبية بداخل الوحدات الصحية ويربط ذلك نظام إلكتروني تم الانتهاء من تصميمه ويتم تدريب الفرق الطبية عليه الأسبوع الجاري، وهو قريب للسيستم السابق للمبادرات السابقة لنكون مستعدين للانطلاق.وقال إن المبادرة ستبدأ في كل المحافظات في وقت واحد، والمبادرة برنامج دائم مستمر، للكشف عن الحوامل الذي يبلغ عددهم من 2.5 الى 2.75 مليون سنويًا.