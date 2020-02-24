كوريا الشمالية تضع 280 أجنبيا في الحجر الصحي

ذكرت تقارير اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية وضعت 380 أجنبيا في الحجر الصحي، وذلك ضمن إجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن التلفزيون المركزي الكوري الشمالي القول" لقد وضعنا 280 أجنبيا في الحجر الصحي حتى الآن في أنحاء البلاد، بالتزامن مع تكثيف إجراءات العزل والمراقبة الطبية والفحص لمن عادوا للبلاد، ومن خالطوهم ومن ظهرت عليهم أعراض غير اعتيادية".ولم تسجل كوريا الشمالية بعد أي حالات إصابة بفيروس كورونا. وقالت يونهاب إنه لم ترد تفاصيل بعد بشأن هوية الأجانب، ولكن يبدو أن من بينهم دبلوماسيون أجانب يقيمون في بيونجيانج" وأشخاص مشاركون في أعمال تجارة خارجية".وأشارت يونهاب إلى أنه يجرى " متابعة" نحو 3000 شخص ظهرت عليهم أعراض في إقليم نورث بيونجان، المتاخم للصين.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في وقت سابق هذا العام عن وضع كل من يعتقد أنه مصاب بالفيروس في حجر صحي لمدة 30 يوما.كما أغلقت بيونجيانج حدودها مع الصين في ظل تفشي الفيروس هناك.