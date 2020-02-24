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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجزار ضيف ندوة «العمران في مصر» بجامعة القاهرة غدًا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:55 ص
الجزار
الجزار
إسراء جمال
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تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "رؤية استراتيجية للعمران في مصر" يحاضر فيها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا الثلاثاء الساعة 1 ظهرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.

وتأتي هذه الندوة في إطار الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي الحالي 2019 2020 والذي يتضمن العديد من الندوات واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة ومهمة في مختلف المجالات العلمية والسياسية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم، لتوسيع آفاق الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، واطلاعهم على أفكار جديدة تساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل بما يؤهلهم للمساهمة في نهضة بلدهم.

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