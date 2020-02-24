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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع الذهب 2% وسط مخاوف من تفشي كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:54 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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ارتفع الذهب أكثر من 2% اليوم الاثنين، ليسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2013، إذ فاقم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدة دول غير الصين المخاوف من تضرر النمو الاقتصادي العالمي مما حفز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 1663.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش وكان قد سجل في وقت سابق من الجلسة 1678.58 دولار. وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة ارتفع الذهب واحدا بالمئة إلى 1665 دولارا.

وواصلت الأسهم العالمية خسائرها مع نمو المخاوف بشأن انتشار المرض خارج الصين وزيادة حادة في أعداد الإصابات في إيطاليا وإيران. في حين أعلنت كوريا الجنوبية رفع مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته.

وأبدت منظمة الصحة العالمية قلقها من تزايد حالات الإصابة دون صلة واضحة بالصين.

وبالنسبة للملاذات الآمنة الأخرى، ارتفع الدولار الأمريكي بينما حومت عائدات أذون الخزانة الامريكية لأجل عشرة أعوام قرب أدنى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر.

وابتعد الين الياباني أكثر عن أقل مستوياته منذ أبريل 2019 مقابل العملة الأمريكية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.3 %إلى 2711.81 دولار للأوقية وارتفعت الفضة 1.1 % إلى 18.67 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.3 %إلى 970.36 دولار للأوقية.

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