وفد طلابى من جامعة وادى النيل السودانية يزور طب عين شمس

استقبل الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس وفد من جامعة وادى النيل بجمهورية السودان، فى زيارة ودية لتفقد الكلية والمستشفيات وفتح أسس تعاون جديدة بين الجامعتين.يحضر الندوة الدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أسامة منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.أشار الدكتور شريف السيجينى المعيد بقسم الطب الشرعى ومدير برنامج التبادل الطلابى، إلى أن الوفد يضم 58 طالبا وعدد من أعضاء هيئة التدريس حيث حضر الطلاب محاضرة للأستاذ زائر من جامعة سنسيناتى بالولايات المتحدة الأمريكية عقب ذلك تم إجراء جولة داخل الكلية حيث زار الوفد معمل الاناتوماج بقسم التشريح، معمل المهارات الجديد، ومعمل الكمبيوتر الجديد، معمل الهستولوجى، ومدرج البنهاوى ثم قام الوفد بزيارة المستشفيات الجامعية وزيارة معمل الأسطرة المجدد.عقب ذلك التقى الوفد بالدكتور أيمن صالح مدير عام المستشفيات الجامعية حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعتين.