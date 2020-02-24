«كورونا» تغلق الحدود العراقية الكويتية

أغلقت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، منفذ سفوان الحدودي مع الكويت عقب الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الكويتية، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا قادمة من إيران.وأعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الإقامة بالحكومة الكويتية، اللواء طلال معرفي، عن تلقي الوزارة كتابًا رسميًا من وزارة الصحة، ينص على منع دخول مواطني إيران والصين وهونج كونج إلى الكويت، في خطوة احترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وقال معرفي، في تصريح له السبت الماضي، إنه بالنسبة لمن لديهم إقامات في الكويت من رعايا الدول الثلاث فإن مسئولي إدارات شئون الإقامة في المحافظات الكويتية الست تلقوا تعليمات بمنح من يتقدم من ممثلي الشركات أو أهالي المقيمين في الكويت من رعايا تلك الدول، إذن غياب مدته 3 أشهر لحين إبداء الرأي بشأنهم بعد انقضاء تلك المدة.. مشددا على التزام وزارة الداخلية الكويتية بكل التعليمات الواردة إليها من وزارة الصحة لمواجهة فيروس"كورونا - المستجد".وكانت الكويت، قد بدأت في وقت سابق اليوم، في إجلاء مواطنيها الموجودين في إيران؛ وذلك في أعقاب ظهور حالات إصابات ووفيات في عدد من المدن الإيرانية بسبب فيروس "كورونا" المستجد.