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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأديرة» تغلق أبوابها تزامنا مع أولى أيام الصوم الكبير

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:47 ص
الأديرة
الأديرة
مونيكا جرجس-ماريان رسمي-تريزة شنودة
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تبدأ الأديرة القبطية؛ اليوم الاثنين؛ إغلاق أبوابها أمام الزوار الأقباط، تزامنًا مع بدء أولى أيام الصوم الكبير ويستمر لمدة 55 يومًا، كإجراء كنسي متبع إذ يتفرغ الرهبان للصلاة والتعبد والتسابيح خلال فترة الصوم الكبير، وينتهي ليلة عيد القيامة في 18 إبريل المقبل.

وكشفت مصادر كنسية مُطلعة في تصريحات لـ"الدستور"، أن بعض الأديرة القبطية تفتح أبوابها أمام الزائرين من الأقباط، يومي الجمعة والأحد خلال فترة الصوم الكبير، مثل أديرة وادي النطرون، ودير السيدة العذراء مريم بدرنكة، ودير الرزيقات.

وأضافت المصادر الكنسية، في تصريحاتها، إن أديرة الراهبات تغلق أبوابها نهائيًا خلال فترة الصوم الكبير على أن تفتح أبوابها في 24 أبريل، عقب انتهاء الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، مضيفًا أنه من أبرز تلك الأديرة دير القديس أبي سيفين بمصر القديمة للراهبات، ودير الأمير تادرس بحارة الروم، ودير مارجرجس بحارة زويلة، وذلك في إطار حرصهم على أداء الخلوات الروحية طوال فترة الأصوام.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

وكشفت مصادر كنسية مُطلعة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن خريطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الصوم الكبير، حيث من المقرر أن يقضي البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والقاهرة كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

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