200 طالب ثانوي من الغربية في المنتدى العالمي للتعليم العالي

أرسلت مديرية التربية والتعليم بالغربية، تحت إشراف ناصر حسن، خطابا عاجلا إلى الإدارات التعليمية العشرة بالمحافظة لترشيح 200 طالب وطالبة من الصفين الثاني والثالث الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة والدولية، لحضور المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي المقرر انعقاده في أبريل القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة.وتقرر اختيار 45 طالبا من المدارس الخاصة بإدارة شرق طنطا وعشرة طلاب من التعليم الثانوي بكل إدارة تعليمية، و20 طالبا من المدارس الرسمية والمتميزة بشرق طنطا، و4 من مدارس الإدارات التعليمية، و5 طلاب بالمدارس الخاصة بإدارة غرب المحلة.وأكد صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فقد تم التنبيه على مديري المدارس باختيار الطلاب من المتميزين وسلوكيا وحسن السير، وأن يكون من بين هؤلاء الطلاب الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي على مستوى الإدارة تكريما لهم على تفوقها العلمي واختياره المشرفين التابعين لكل إدارة وفقا لعدد الطلاب المطلوب من كل إدارة تعليمية، على أن يتم إخطار مديرية التربية والتعليم بأسماء المشرفين والطلاب في غضون أسبوع.