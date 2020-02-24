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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة تبدأ تدريب 1000 معلم دين مسيحي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:39 ص
تربية مسيحية
تربية مسيحية
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
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يبدأ المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأثنين؛ بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، فعاليات تدريب 1000 معلم دين مسيحي ضمن برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي.

وتبدأ الجولة الأولى من فعاليات التدريب التي يقوم بها الفريق التدريبي للمركز الإعلامي، بقطاع الصعيد الأعلى بدير الملاك بنقادة في الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الجاري، في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والكنيسة القبطية بهذا الخصوص بغية رفع مستوى الوعي لدى مدرسي الدين المسيحي لدعم أدائهم لعملهم في تدريس مادة التربية الدينية المسيحية.

يشرف على التدريب الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية التربية الدينية بالوزارة، والدكتور عبد الله إبراهيم حنا الخبير ورئيس المكتب الفني بها، بينما يتولى فريق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عملية التدريب ذاتها.

ومن المنتظر أن تجرى عملية تدريب مدرسي الدين المسيحي بخمسة قطاعات جغرافية أخرى لتغطية كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حتى السادس من أبريل المقبل.

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