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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تنمية مشروعات المرأة».. ندوة لجهاز تنمية المنيا الجديدة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:34 ص
جهاز تنمية المنيا
جهاز تنمية المنيا الجديدة
علا العلاف
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نظم المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، ندوة بعنوان "تنمية المشروعات الصغيرة" بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالجهاز.

واستعرضت الدكتورة ناهد أحمد ناجي، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالجهاز، خلال الندوة، أهداف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمدن الجديدة إلى التعريف بالجهود التي تبذلها الدولة لدعم وتحفيز وتمكين المرأة المصرية وتنمية المهارات المهنية والتثقيف اتجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوعية المرأة بكيفية البدء في بمشاريعهم الصغيرة وإعداد خطة متكاملة تشمل التسويق والإدارة والتشغيل والإنتاج والماليات.

وأشارت ناجي إلى أهمية تعريف طلاب المدارس بخطوات عمل "مشروع صغير"، وكيفية إنشائه، حيث عرضت نماذج ناجحة لطلاب تمكنوا من إقامة مشروعات خاصة بهم والتى كانت سببًا لتقدم العديد من الدول.

وفي نفس السياق، أعلن رئيس الجهاز عن استمرار الجهاز في إعداد مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية وورش العمل في جميع المجالات التي تهم المرأة المصرية بشكل عام والعاملات بالجهاز بشكل خاص من تنمية المهارات المهنية والتثقيف الصحي والأسري والاجتماعي والتثقيف البيئي والمستدام.
جهاز تنمية المنيا الجديدة
جهاز تنمية المنيا الجديدة
جهاز تنمية المنيا الجديدة
جهاز تنمية المنيا الجديدة
جهاز تنمية المنيا الجديدة
جهاز تنمية المنيا الجديدة
جهاز تنمية المنيا الجديدة
جهاز تنمية المنيا الجديدة

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