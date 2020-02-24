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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مستشار وزير الإسكان تتفقد مشروعات حدائق أكتوبر (صور)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:30 ص
مشروعات حدائق أكتوبر
مشروعات حدائق أكتوبر
علا العلاف
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‎استقبل المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر، الدكتورة هالة بازيد، مستشار وزير الإسكان للأعمال الفنية وإدارة الجودة، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات السكنية بالمدينة.

وتفقدت مستشار الوزير مشروع 269 عمارة إسكان اجتماعي المرحلة الثالثة، ومشروع 390 فدان إسكان اجتماعي المرحلة الرابعة، ومشروع 1104 عمارات إسكان اجتماعي ذو طابع حديث، ومشروع 207 عمارات سكن مصر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي.

رافقها خلال الجولة، المهندس أحمد حسن، معاون رئيس الجهاز، والمهندس محمد مبروك، المشرف على مشروعات الإسكان والخدمات بالمدينة.

‎كما تفقدت أعمال الواجهات الخارجية للعمارات والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، وأشادت بنسب الإنجاز الجيدة وبحسن إشراف مهندسي ومشرفي الجهاز، ومستوى التشطيبات الراقي، وجودة ما تم تنفيذه بمختلف المشروعات.

‎كما شددت على استمرار العمل بنفس المستوى لضمان تحقيق أفضل جودة مع مراعاة تناسق الألوان وجودة الخامات المستخدمة وتفضيل واستخدام المنتجات المحلية منها لخروج المشروعات في أفضل مظهر.

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