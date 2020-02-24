تفاصيل جولة وزير التنمية المحلية بالمنوفية والقليوبية اليوم

يزور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، كل من محافظتى المنوفية والقليوبية.ومن المقرر أن يبدأ الوزير شعراوى جولته بزيارة إلى مقر محافظة المنوفية وسيكون فى استقباله اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية لاستعراض مجموعة من الملفات.وسيقوم اللواء محمود شعراوى باستعراض جهود المحافظة لتحسين مستوى النظافة وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، وسيعقب ذلك تفقد الوزير والمحافظ عملية التشغيل التجريبى لمصنع أبوخريطة لتدوير المخلفات بمدينة شبين الكوم والمقام على مساحة 6 أفدنة وطاقة يومية حوالى 400 إلى 500 طن.وقال شعراوي إن هذا المصنع تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ الأعمال المدينة وتوريد وتركيب خط إنتاج للكومبوست والـ RDF بتكنولوجيا أوروبية.وأضاف الوزير أن التكلفة الخاصة بالأعمال وصلت حوالى 120 مليون جنيه.وعقب ذلك، يتوجه شعراوي إلى مقر محافظة القليوبية وسيكون فى استقباله اللواء عبدالحميد الهجان المحافظ وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية.ويناقش خلال زيارته تطوير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ومجموعة من المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة كراسة الشروط لعمليات الجمع الأولى ونقل المخلفات.ومن المقرر أن يقوم شعراوى عقب ذلك، بزيارة لمصنع تدوير المخلفات بالخانكة وموقع المحطة الوسيطة المزمع إنشاؤها فى أبوزعبل وتفقد مصنع تدوير القمامة والمدفن الصحى.