رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل جولة وزير التنمية المحلية بالمنوفية والقليوبية اليوم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:24 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
طباعة
يزور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، كل من محافظتى المنوفية والقليوبية.

ومن المقرر أن يبدأ الوزير شعراوى جولته بزيارة إلى مقر محافظة المنوفية وسيكون فى استقباله اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية لاستعراض مجموعة من الملفات.

وسيقوم اللواء محمود شعراوى باستعراض جهود المحافظة لتحسين مستوى النظافة وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، وسيعقب ذلك تفقد الوزير والمحافظ عملية التشغيل التجريبى لمصنع أبوخريطة لتدوير المخلفات بمدينة شبين الكوم والمقام على مساحة 6 أفدنة وطاقة يومية حوالى 400 إلى 500 طن.

وقال شعراوي إن هذا المصنع تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ الأعمال المدينة وتوريد وتركيب خط إنتاج للكومبوست والـ RDF بتكنولوجيا أوروبية.

وأضاف الوزير أن التكلفة الخاصة بالأعمال وصلت حوالى 120 مليون جنيه.

وعقب ذلك، يتوجه شعراوي إلى مقر محافظة القليوبية وسيكون فى استقباله اللواء عبدالحميد الهجان المحافظ وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية.

ويناقش خلال زيارته تطوير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ومجموعة من المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة كراسة الشروط لعمليات الجمع الأولى ونقل المخلفات.

ومن المقرر أن يقوم شعراوى عقب ذلك، بزيارة لمصنع تدوير المخلفات بالخانكة وموقع المحطة الوسيطة المزمع إنشاؤها فى أبوزعبل وتفقد مصنع تدوير القمامة والمدفن الصحى.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد انسحابه من الدورى (فيديو)

ارتفاع عدد مصابى «كورونا» فى إيطاليا إلى 152 حالة

حمل سفاح.. اعترافات سيدة ألقت جثث توأمها بمقابر المعصرة

باسم سمرة يحذر محمد رمضان: «فوق لنفسك.. أنت عيل صغير»

الصور

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

الأكثر قراءة

«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

«الأرصاد» تحذر: سقوط أمطار فى عدة محافظات

تفاصيل مصرع 10 أشخاص فى حادث مروع على طريق المطار (صور)

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

الإفطار الدسم يؤدي إلى قوام رشيق

أفضل نظام غذائي للحصول على الطاقة وتغذية مثالية

دراسة تكشف عن أسرع نظام غذائي لحرق الدهون

منوعات

«كورونا» يغلق أبواب متحف طوكيو أمام الزوار

باريس تنعى إيرفيه بورج أبرز وجوه الإعلام فى فرنسا

حاول إثبات أن الأرض ليست كروية.. فلقي مصرعه

«جنود منسيون».. نفوق وإصابة آلاف القردة في سبيل علاج «كورونا»

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

«تهافت المثقفين».. لقاء عن سعيد اللاوندي بجمعية محبي الفنون الجميلة

بين العبودية والفقر.. «أمادو» يوثق حياة مزارعي الكاكاو بالبرازيل

انطلاق فعاليات دورة تعليم الخط العربي بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

عرض الفيلم الروائى الطويل «1917» بدار هن للنشر