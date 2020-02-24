مصر تستضيف «قمة الإعلام السياحي العربي» الأربعاء

14 دولة

تكريم الرواد

القوى الناعمة

مشاركة الإمارات والسعودية والكويت وعمان

تستضيف مصر فعاليات الملتقى العربي الثاني عشر للإعلام السياحي الأربعاء المقبل 26 فبراير 2020، بمشاركة 14 دولة عربية، وبرعاية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.يشارك 40 من ممثلي الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزة العربية من دول السعودية والإمارات والكويت ولبنان والأردن وعمان والبحرين وتونس والجزائر والعراق والسودان وفلسطين وليبيا ومصر، كما يشارك مجلس الأمناء بالمركز العربي برئاسة الدكتور طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية الأسبق في فعاليات وورش عمل الملتقى.وأكد الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية ونائب رئيس مجلس الأمناء، في بيان، أن الملتقى يقام سنويًا في مصر لإلقاء الضوء على المقومات السياحية المصرية وترويجا للسياحة بها، مشيرًا لأهمية دور الإعلام المؤثر لنقل صورة إيجابية لدعم السياحة بمصر نظرا لتوافر أنواع السياحة الشاطئية والتاريخية والأثرية وبها العديد من المعالم والمتاحف المتنوعة، سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات الطبية.وأشار البطوطي، إلى أن الفعاليات ستشهد لأول مرة تكريم الرواد مثل اسم الراحلة الإعلامية جانيت فرج والكاتب الكبير جلال دويدار، لافتا إلى إطلاق أول جوائز للتميز السياحي في مصر وتضم فئات الإعلام السياحي والشركات والهيئات والشخصيات المؤثرة في مسيرة قطاع السياحة المصري، بالإضافة إلى تكريم الإعلاميين المصريين المتخصصين.ولفت أحمد عليوة، رئيس الجمعية الأردنية للإعلام السياحي، إلى أن ورش العمل الخاصة بالملتقى ستناقش "تأثيرات القوى الناعمة في تشكيل الصورة الذهنية السياحية"، كما ستطرح أهم المعوقات أمام صناعة السياحة العربية والمصرية حاليا وآليات عبور هذه الصناعة المهمة لهذه المعوقات.من ناحيته؛ أكد حسين المناعي رئيس مركز الإمارات للإعلام السياحي، مشاركة ممثلو وسائل الإعلام في بلاده في الملتقى للإطلاع على مستجدات السياحة المصرية ونظرا للعلاقة التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.وأوضح الدكتور سلطان اليحيائي، رئيس المركز العماني للإعلام السياح، أن أحد أهم أهداف المركز العربي هو تنشيط السياحة في كل الدول العربية، وبالأخص مصر، مشيرًا إلى الدور الكبير للمركز للمشاركة في الترويج للسياحة البينية العربية بشكل حقيقي.ونوه خالد الدغيم، الأمين العام للمركز السعودي للإعلام السياحي، لأهمية المركز في العمل السياحي من خلال تدشين عدد من المراكز الإعلامية السياحية في أغلب الدول العربية، والتي تعمل بالتعاون مع الهيئات والوزارات المعنية وبرامجها المختلفة من خلال إعلام سياحي متخصص ومتطور.فيما أشار الصحفي جاسم التنيب من الكويت، أن المركز العربي باطلاقة جوائز السفر بالسعودية والتميز بمصر يحفز التنافس في مجال الإعلام السياحي العربي وإعطاء الفرصة للمبدعين من الشباب العربي في طرح أفكارهم يساهم بشكل كبيير في توجيه واستثمار تلك الأفكار للارتقاء بالسياحة محليا على مستوى كل دولة وكذلك خارجيا على مستوى الدول العربية بشكل عام ولفت التنيب إلى أن هذا الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في المجال السياحي.يذكر أن المركز العربي للإعلام السياحي يضم في عضويته مئات المتخصصين في القطاع الإعلامي المتخصص في السياحة ورواد منصات التواصل الاجتماعي ومسئولي العلاقات العامة في 15 دولة عربية، ويعمل بشكل تطوعي للترويج للسياحة العربية حيث يكمن دوره في ثلاثة أوجه هامة، أولًا، الترويج عن السياحية العربية، وثانيًا، تدريب وتأهيل إعلاميين وصحافيين متمرسين في الإعلام السياحي، وثالثًا، جوائز الإعلام السياحي.