في أول أيامه.. تعرف على «الصوم الكبير» لدى الكنائس المختلفة

يحتفل المسيحيون، اليوم الإثنين، ببدء أول أيام الصوم الكبير، الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ 55 يومًا، ينتهي ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد في 18 ابريل 2020.





وتقيم الكنائس طقس صلوات القداس فى الأسبوع الأول بشكل يومي، ومع بداية الأسبوع الثاني من الصوم تصلي بعض الكنائس قداسين يوميًا، وفي هذا التقرير ترصد «الدستور» الصوم عند الكنائس المسيحية المختلفة.





الكنيسة الأرثوذكسية

يصوم الأقباط الأرثوذكس لمدة 55 يومًا، وينتهي بـ«سبت النور»، ويعد صوم الكبير في الكنيسة الأرثوذكسية، من صوم الدرجة الأولى الذي لا يسمح فيه بتناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك على عكس صوم الميلاد، ويتكون من ثمانية آحاد تنتهى بأسبوع الآلام، وخلال الصوم الكبير تغلق الأديرة أبوابها أمام الأقباط.





الكنيسة الكاثوليكية

ظلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية تشترك مع نظيرتها الأرثوذكسية في الطقوس والممارسات الكنسية ونظام الصوم وعدد أيامه ونوع الطعام المسموح به إلى أن عقد مجمع القاهرة سنه 1898، ودُعي السينودس الإسكندري للأقباط، وحدد معنى الصوم والانقطاع، وحدد أن يمتنع الصائم لمدة معينه من الزمن عن الأكل والشرب، وعندما يحل صومه يمتنع عن نوع من المأكولات والمشروبات مثل اللحم والبيض والألبان والخمر وسائر المشروبات المسكرة.





وفي سينودس 1987، طرأ على نظام الصوم في الكنيسة القبطية الكاثوليكية تعديل قرره السينودس المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة غبطة البطريرك إسطفانوس الثاني والذي نص على صوم الميلاد ومدته خمسة عشر يوم.





الكنيسة الإنجيلية