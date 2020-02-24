تفاصيل مصرع 10 أشخاص فى حادث مروع على طريق المطار (صور)

لقي 10 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 5 آخرين في حادث مروع إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل على طريق المطار ـ الشروق.وتلقت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، إخطارا من اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، يفيد بوجود حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل طريق المطار بالشروق، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى حيث مكان الحادث، والذي تبين أنه أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين.ووقع الحادث إثر سير إحدى السيارتين عكس الاتجاه بطريق الشروق مدخل مطار القاهرة، باتجاه مدينة نصر، لتصطدم بالأخرى وتسفر عن مقتل ركاب السيارة الميكروباص.وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من الحادث، حيث تم تحويل 8 جثث لمستشفى القاهرة الجديدة، فيما تم نقل آخرين إلى مستشفيات البنك الأهلي.وتنوعت الإصابات بين كسور بالأطراف، وكسور بقاع الجمجمة، فيما لقي أحد الضحايا حتفه فور وصوله المستشفى.وقامت أوناش إدارة المرور برفع حطام حادث الحادث وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات أعلى الطريق.