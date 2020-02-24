معلمة يابانية تستمر في التدريس لأسبوع رغم إصابتها بـ«كورونا»

أفادت شبكة قنوات «العربية»، بأن السلطات اليابانية أغلقت إحدى المدارس الثانوية بسبب إصابة معلمة بفيروس «كورونا» المستجد.وأوضحت «العربية» أن المعلمة استمرت في التدريس لمدة أسبوع رغم إصابتها بأعراض الفيروس القاتل.وبلغ إجمالي عدد الإصابات في اليابان حتى الآن 770 حالة، وهذا الرقم يشمل 634 حالة إصابة على متن السفينة السياحية دياموند برينسيس.وكان وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو اعتذر السبت الماضي بعد السماح لامرأة بمغادرة سفينة رحلات تفشى بها فيروس كورونا قرب طوكيو اثبتت الاختبارات إصابتها بالفيروس، وغادرت المرأة، وهي في الستينيات من عمرها، بعد قضاء أسبوعين في حجر صحي على ظهر السفينة، ولكن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد إجراء اختبار آخر لها في مقاطعة توتشيغي شمالي طوكيو.