ارتفاع عدد مصابى «كورونا» فى إيطاليا إلى 152 حالة

أعلنت هيئة الدفاع المدني في العاصمة الإيطالية روما، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 152 حالة.





وتتواجد أغلب الحالات في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، كما أن هناك حالات إصابة في إقليم فينيتو و إميليا - رومانيا وبيمونتي ولاتسيو.





وأوصى معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، المسافرين العائدين من إيطاليا بزيارة الطبيب في حال أصابهم سعال أو ارتفاع في درجة الحرارة أو أزمة في التنفس في غضون الأيام الـ14 بعد عودتهم إلى البلاد.



