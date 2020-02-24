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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد مصابى «كورونا» فى إيطاليا إلى 152 حالة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:19 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت هيئة الدفاع المدني في العاصمة الإيطالية روما، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 152 حالة.

وتتواجد أغلب الحالات في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، كما أن هناك حالات إصابة في إقليم فينيتو و إميليا - رومانيا وبيمونتي ولاتسيو.

وأوصى معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، المسافرين العائدين من إيطاليا بزيارة الطبيب في حال أصابهم سعال أو ارتفاع في درجة الحرارة أو أزمة في التنفس في غضون الأيام الـ14 بعد عودتهم إلى البلاد.

كما أوصى المعهد هؤلاء الأشخاص بالبقاء في البيوت والحفاظ على مسافة أو الاستدارة بوجوههم عند السعال أو العطس، أو وضع ساعدهم أو منديل على الفم والأنف في هذه الحالة، كما شددد أيضًا على غسيل اليد بالصابون بانتظام وبشكل دقيق.

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