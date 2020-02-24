الدفع بسيارات كسح المياه لرفع آثار الأمطار بالغربية

دفعت محافظة الغربية بعدد من سيارات شفط المياه في أرجاء المحافظة، والتي شهد عدد من المراكز والقرى والمدن فيها، هطول أمطار غزيرة على أغلب النواحي، الأمر الذى أسفر عن تراكم برك طينية جراء مياه الأمطار فى الشوارع، وارتباك فى حركة المرور بالطرق الرئيسية والفرعية وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.وتسببت الأمطار في تراكم المياه بالشوارع والأحياء الرئيسة والعشوائية التي تعاني من مشكلات في شبكات الصرف الصحي، مما أدى إلى تكوُّن برك طينية فى عدد من المراكز والمدن والقرى التى هطلت عليها الأمطار.وقام الأهالي بعد انتهاء الأمطار بنزح المياه من أعلى منازلهم، فيما قامت على الفور مجالس المدن والأحياء بالدفع بسيارات شفط المياه، وذلك لتسهيل عملية المرور في الطرق الرئيسية.وتشهد محافظة الغربية الآن حالة طقس بارد يصاحبه رياح وسحب متقطعة فى معظم النواحى بالمحافظة، إضافة إلى ذلك انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة، وهطول الأمطار من وقت إلى آخر.وكانت المحافظة، قد تعرضت منذ عصر أمس الأحد، لموجة من الطقس السيء والصقيع وهطول الأمطار المتوسطة والتي وصلت للغزيرة الأشبه بالسيول، بشوارع وميادين مراكز المحافظة، لعدة مرات، مما أدى إلى تكون كميات كبيرة من البرك والمستنقعات.وشهدت المحافظة صعوبة في حركة السير والنقل والمواصلات على الطرق الرئيسية والفرعية، وأدت الأمطار إلى تكوُّن كميات هائلة من البرك والمستنقعات، وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات، وبدأ عمال النظافة وكسح المياه في الانتشار بمختلف شوارع المحافظة لشفط المياه.وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وجه مساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيء الذي يضرب المحافظة وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط المياه المتراكمة وعلاجها سريعًا.