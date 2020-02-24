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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«ستار العالمى» يسير 26 رحلة دولية بمطار القاهرة.. اليوم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:12 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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تسير شركات تحالف «ستار العالمي» للطيران بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، طوال اليوم الإثنين، 26 رحلة جوية دولية بمرحلتي السفر والوصول، لنقل نحو 10 آلاف راكب من مختلف الجنسيات.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية استغلالا لحالة الاستقرار التى تشهدها البلاد حاليا.

وتشهد رحلات طائرات شركات «تحالف ستار» العالمي للطيران، خلال الآونة الأخيرة، زيادة في حركة الوفود الركابية الوافدة إلى مطار القاهرة، خاصة مع بدء الفصل الشتوي؛ نظرًا لحرص آلاف السائحين على زيادة المدن المصرية خلال تلك الفترة للاستمتاع بالشواطئ الساحلية الجميلة ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والطقس المعتدل التي تتمتع بها البلاد.

من ناحيتها، تقدم السلطات الأمنية بشرطة ميناء القاهرة الجوي جميع الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

وتولى وزارة الطيران المدنى اهتماما كبيرا بتقديم أفضل الخدمات وحفاوة الاستقبال للوفود الركابية والسياحية بكافة المطارات الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية.

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