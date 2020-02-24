تكريم إدارة الطب الوقائى بمستشفى مصر للطيران (صور)

كرمت إدارة مسشتفى مصر للطيرن، أمس الأحد، أفراد الإدارة العامة للطب الوقائى برئاسة الدكتور محمد الشرنوبى، لما قاموا به من تجهيزات الطائرة المصرية التى نقلت المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينينة منذ أسبوعين.يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، ونائبه الطيار منتصر مناع، وتعليمات الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.وقام أفراد إدارة الطب الوقائى بتزويد الطائرة الخاصة التابعة لشركة «سياف» للطيران، بكافة المستلزمات والمعدات الطبية الوقائية، حيث تم التعامل الوقائى ورش الطائرة القادمة من المدينة الصينية الموبوءة لنقل المصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، وذلك لتحقيق أعلى مستويات السلامة الصحية الوقائية، وتنفيذ تعليمات وإرشادت وزارة الصحة.وقدم الدكتور أشرف فتحى القاضى، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، الشكر والتقدير لكل من محمود طارق فودة وومحمود السيد أحمد، على المجهود الكبير المبذول فى رش الطائرة من أجل الحفاظ على سمعة الشركة الوطنية «مصر للطيران» بما يعود بالنفع على منظومة الطيران المدنى المصرى والذى يحظى بسمعة طيبة بين دول العالم.