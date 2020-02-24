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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار القاهرة يستقبل 20 فوجًا سياحيًا من مختلف الجنسيات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:38 ص
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
محمود السعدى
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يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الإثنين، 20 فوجًا سياحيًا قادمًا من مختلف دول العالم، على متن رحلات شركات طيران مختلفة، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمدن المصرية.

وياتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية للبلاد، استغلالًا لحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

وتصل تلك الوفود قادمة من أمريكا وروسيا واستراليا وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا واليابان وكوريا وسنغافورة والإمارات والسعودية والكويت والبحرين.

وتقوم السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لتلك الوفود، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعاونة وإدارات العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

وتولي وزارة الطيران المدني اهتمامًا كبيرًا بضرورة تقديم أفضل وأجود الخدمات للوفود الركابية والسياحية الوافدة إلى البلاد بكافة المطارات الرئيسية والإقليمية ذات المقاصد السياحية، خاصة في ظل زيادة الرحلات السياحية الوافدة خلال الآونة الأخيرة.

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