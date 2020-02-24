بـ26 مليون دولار.. «سونيك» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر فيلم الحركة والمغامرة «سونيك ذا هيدجهوج» إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.





وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته بين شوارتز في دور سونيك وجيم كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير، إيرادات بلغت 26.3 مليون دولار.





وجاء في المركز الثاني فيلم المغامرة والدراما «ذا كول أوف وايلد»، والذي يشارك في بطولته هاريسون فورد وكارين جيلان وكارا جي وبرادلي ويتفورد، محققا إيرادات بلغت 24.82 مليون دولار.





وحل في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرة «بيردز أوف براي»، والذي يشارك في بطولته مارجو روبي وروزي بيريز وإيوان مكريجور، محققا إيرادات بلغت 7 ملايين دولار.





فيما احتل الجزء الثاني من فيلم الرعب والغموض «ذا بوي 2» المركز الرابع، والذي يشارك في بطولته كيتي هولمز وأوين يومان وأوليفر رايس والطفل كريستوفر كونفيري، محققا إيرادات بلغت 5.9 مليون دولار.



