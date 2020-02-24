بعد نتائج تحاليل «كورونا».. النمسا تفرج عن خط قطار إيطاليا

أعلنت السلطات النمساوية، استئناف حركة السكك الحديدية على خط رئيسي قادم من إيطاليا، وذلك بعد أن ثبت أن نتائح تحاليل اثنين من الركاب المصابين بأعراض فيروس كورونا (كوفيد 19-) جاءت سلبية.وكان قد تم إغلاق خط برينر للسكك الحديدية الذي يربط إيطاليا بألمانيا عبر النمسا لساعات، يوم الأحد، لمنع المسافرين المصابين من الدخول.وظل حوالي 500 راكب عالقين عند ممر برينر الجبلي بينما تم تعليق حركة خط السكة الحديدية، فيما قال كارل نيهامر، وزير الداخلية النمساوي، في بيان له، إن «حركة القطار ستستأنف قريبا».