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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الموت يتسلل إلى 3 دول.. تنامى القلق العالمى من «كورونا»

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:52 ص
تنامى القلق العالمى
تنامى القلق العالمى من «كورونا»
وكالات
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تصاعد القلق العالمي من انتشار فيروس «كورونا» خارج الصين بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

ورفعت كوريا الجنوبية حالة التأهب بعد وصول عدد الإصابات إلى أكثر من 600 شخص وتسجيل ست حالات وفاة.

وفي إيطاليا، قال مسؤولون إن مصابا ثالثا بالفيروس توفي بينما قفز عدد المصابين ليتجاوز 150 من ثلاثة فقط قبل يوم الجمعة. 

وأغلقت السلطات البلدات الأكثر تضررا وحظرت التجمعات العامة في معظم أنحاء الشمال، بما في ذلك تعليق الكرنفال في البندقية، حيث كانت هناك حالتان، لمحاولة احتواء أكبر تفش في أوروبا.

وأكد الاتحاد الأوروبي إنه يثق في السلطات الإيطالية، حيث قال مفوض الشئون الاقتصادية بالاتحاد باولو جنتيلوني للصحفيين «نشارك (الإيطاليين) القلق من تفش محتمل (لكن) ليست هناك حاجة للذعر».

وأعلنت إيران عن 43 حالة إصابة وثماني وفيات منذ يوم الثلاثاء، وكانت معظم الإصابات في مدينة قم المقدسة لدى الشيعة.

وفرضت السعودية والكويت والعراق وتركيا وأفغانستان قيودا على السفر إلى إيران، بينما حثت عمان مواطنيها، الأحد، على الابتعاد عن البلدان التي تسجل مستويات إصابة مرتفعة وقالت إنها ستفرض حجرا صحيا على الوافدين من تلك الدول.

وأودى الفيروس بحياة 2442 شخصا في الصين التي أعلنت عن تسجيل 76936 حالة إصابة، مما أثر على ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وانتقل الفيروس إلى نحو 28 دولة ومنطقة وأودى بحياة زهاء 24 شخصا وفقا لإحصاء رويترز.

وقال بول هنتر، أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا البريطانية إنه «على الرغم من الانخفاض المستمر في الحالات المسجلة من الصين، فقد شهد اليومان الأخيران قلقا بالغا من التطورات في أماكن أخرى من العالم».

وتقول منظمة الصحة العالمية إن نسبة الوفيات بالفيروس تصل إلى اثنين بالمئة بين المصابين مشيرة إلى أن كبار السن والمرضى هم الفئة الأضعف، وذكرت المنظمة، السبت، أنها تشعر بقلق لرصد حالات إصابة ليست على صلة واضحة بالصين.

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