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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يتمم رسامة دفعة من الكهنة للخدمة بالقاهرة والمهجر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:01 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
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يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين؛ قداس سيامة دفعة جديدة من الكهنة؛ للخدمة بالقاهرة والإسكندرية والمهجر؛ وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

يشارك البابا تواضروس الثاني، في طقس الرسامة ؛ لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب لفيف من الآباء الكهنة؛ وأسر الآباء الكهنة الجدد.

وكانت قد تلقت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عدد من التزكيات خلال الفترة الماضية لسيامة دفعة جديدة من الكهنة؛ وعقب تشاور البابا مع الأساقفة؛ يتمم صباح اليوم رسامة الكهنة الجدد للخدمة بالقاهرة والإسكندرية والمهجر.

وتنص لائحة الكهنة؛ التي أصدرها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في عام 2013؛ أنه ألا يقل عمر المرشح للكهنوت عن ثلاثين عامًا، ولا يزيد عن خمسين عامًا عند وقت ترشحه للكهنوت، ويجوز للرئاسة الدينية الاستثناء من شرط السن في بعض الحالات، وأن يكون له حياة كنسية أرثوذكسية بشهادة أب الاعتراف، وأن يكون أرثوذكسي المعتقد بشهادة كهنة وخدام الكنيسة التي خدم فيها وطاهر السيرة مشهودًا له من الجميع بشهادة كهنة الكنيسة التي يخدم بها، وأن يكون مضى على زواجه سنة ميلادية على الأقل قبل ترشيحه، وأن يكون قد خدم في خدمة كنيسة أرثوذكسية تعليمية رعوية بشهادة كهنة الكنيسة، وناضح نفسيًا بشهادة طبيب نفسي متخصص.

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