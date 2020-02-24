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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأقباط يبدأون الصوم الكبير لمدة 55 يومًا.. اليوم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:39 ص
الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، الصوم الكبير والمعروف باسم «صوم القيامة»، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

وكشفت مصادر كنسية مُطلعة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن خريطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الصوم الكبير، حيث من المقرر أن يقضي البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والقاهرة كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

أما على مستوى الكنيسة الكاثوليكية بمصر، أكد الأنبا باخوم المعاون البطريركي لشؤون البطريركية، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، في تصريح لـ«الدستور»، أن الكنيسة الكاثوليكية تبدأ الصوم الكبير في أوائل مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الاختلاف في الاحتفال بعيد القيامة لدي المسيحيين يرجع للاختلاف في التقويم الشرقي والغربي.

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