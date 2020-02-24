عرض الفيلم الروائى الطويل «1917» بدار هن للنشر

تنظم دار هن للنشر٬ في السابعة مساء اليوم الإثنين٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "1917". الفيلم من إنتاج 2019، وتبلغ مدة عرضه 119 دقيقة٬ سيناريو وإخراج سام ميندز، بطولة «بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، أدريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر».تدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية اﻷولى، حين يذهب جنديان بريطانيان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو، من أجل إيصال رسالة لمنع قوات الفيلق الثامن مع الاشتباك مع اﻷلمان والوقوع في فخها.يتسابق الجنديين مع الزمن، لعبور أراضي العدو لإيصال التحذير والحفاظ على كتيبة بريطانية من 1600 رجل، بما في ذلك شقيق بليك، من الوقوع في فخ قاتل ويجب على الرجلين بذل قصارى جهدهما لإنجاز مهمتهما من خلال البقاء على قيد الحياة من الحرب لإنهاء كل الحروب.