حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 24 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: تعيش يومًا مريحًا ولا يتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي قد تؤخر تقدّم خطواتك المستقبلية، لكن لا يوجد ما يستحق القلق.عاطفيًا: تضطر إلى تصحيح أمور كثيرة في التعامل مع شريك طباعه صعبة، لكن مع الأيام تتفهمه أكثر فأكثر وتسير الأمور بينكما على ما يرام.صحيًا: التعاطي مع الجسد يتطلب عناية فائقة واهتمامًا خاصًا لتبقى في وضع صحي سليم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.