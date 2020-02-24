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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائرى يحث على ترشيد الإنفاق لتخفيف المشاكل المالية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:30 ص
الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
وكالات
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حث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حكومته على ترشيد الإنفاق، مع محاولة عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول التكيف مع تراجع في إيرادات الطاقة.

وصدقت حكومة الجزائر بالفعل على خفض الإنفاق العام 9.2 بالمئة هذا العام، بينما تسعى لتفادي القلاقل الاجتماعية بعد احتجاجات مطالبة بالإصلاح على مدار عام.

وقالت الرئاسة، في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن تبون دعا إلى ضرورة ترشيد نفقات الدولة.

وتراجعت إيرادات الجزائر من تصدير النفط والغاز تراجعًا حادًا؛ بسبب انخفاض الإنتاج وهبوط في أسعار الخام العالمية منذ منتصف 2014، مما يرفع العجز التجاري للبلاد رغم فرض قيود على الاستيراد لتقليص الإنفاق على شراء السلع من الخارج.

وتشكل إيرادات النفط والغاز 94 بالمئة من إجمالي دخل صادرات الجزائر، و60 بالمئة من ميزانية الدولة إذ يظل إنتاج قطاعها غير النفطي ضعيفًا بسبب نقص الاستثمار.

وفي مسعى لإيجاد مصادر تمويل جديدة، أعلنت الحكومة خططًا لإصدار صكوك وتطوير سوق الأسهم الجزائرية الصغيرة في 2020.

وقال البيان، إن تبون حث على تنويع الإنتاج الوطني والإسراع في تخليص البلاد من التبعية لعائدات المحروقات.
ومنذ العام الماضي، تواجه الجزائر مظاهرات أسبوعية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاكمة المتورطين في الفساد.
وسُجن عدة مسؤولين كبار ضمن تحقيقات في قضايا الفساد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ابريل نيسان 2019 تحت ضغط الاحتجاجات الرافضة لخطط ترشحه لولاية خامسة.
وفي مسعى لاسترضاء المحتجين، شكل تبون، الذي فاز بالانتخابات في ديسمبر، لجنة لتعديل الدستور بهدف السماح بدور أكبر للبرلمان والحكومة.

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