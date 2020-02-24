حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 24 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: لا يزال القمر يواجهك من برج الحوت ويسبب لك المزيد من التعقيدات، العمل تحت الضغط قد يسبب بعض الأخطاء، فكن حذرًا لتتجاوز هذه المرحلة بهدوء وراحة بال.عاطفيًا: البحث في دفاتر الماضي قد يسبب لك المشاكل، فلا تترك نفسك أسيرًا له، بل حاول التفكير في المستقبل الناجح مع الشريك.صحيًا: الراحة الفكرية مهمة جدًا من أجل صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.